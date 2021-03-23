Сделка на $10 млрд: компания Microsoft может поглотить мессенджер Discord

Американский IT-гигант Microsoft прямо сейчас находится в процессе переговоров с руководством мессенджера Discord о его поглощении.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Указано, что сумма обсуждаемой сделки — более $10 млрд. Оценка Discord прямо сейчас — около $7 млрд.

В то же время Microsoft — не единственный покупатель. По данным СМИ, сервис Discord обхаживают и другие потенциальные покупатели, предлагающие ценник не меньше. Речь, скорее всего, о компаниях Epic Games и Amazon.

Однако, по некоторым данным, в самой компании сделкой не заинтересованы: Discord хочет выйти на IPO, а не быть поглощенным другой компанией.

Известно, что у Discord около 140 млн активных пользователей, которые хотя бы раз в месяц запускают приложение.

Выручка в 2020 году — около $130 млн.

Ранее Microsoft планировала поглотить Pinterest, сделку оценивали в более $50 млрд, но поглощение не состоялось.

Как сообщалось, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.