IT и Телеком 30 минут назад

В Clubhouse произошла массовая утечка данных: пострадали 1,3 млн пользователей

Полученные хакерами данные могут позволить подобрать пароли к профилям Clubhouse и совершать кибератаки

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В стремительно развивающейся социальной сети Clubhouse произошла глобальная утечка данных.

Около 1,3 миллиона записей пользователей соцсети обнародовали на одном из хакерских форумов, сообщает Cybernews.

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В частности, хакеры получили доступ к ID, имени, ссылкам на фото, никнейму, связанным Twitter и Instagram аккаунтам, количеству подписчиков и людей, на которых подписана жертва, дате создания аккаунта, и профилю того, кто предоставил приглашение.

Пока это не очень личная информация, но специалисты считают, что этого будет достаточно для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.

В связи с этим эксперты советуют быть осторожными с приглашениями, возможными электронными письмами, а также сменить пароли.

Ранее стало известно, что компания Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.

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Перед этим сообщалось, что сервис Clubhouse ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда с оценкой в $4 млрд.

Напомним, Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как известно, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.

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