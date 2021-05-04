IT и Телеком 1 час назад

Соцсеть Clubhouse тестирует свое приложение для Android

Приложение станет доступно для "большого количества" пользователей в скором времени

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская социальная сеть Clubhouse выпустила бета-версию приложения для Android, доступ к которой получили лишь некоторые пользователи.

Как сообщили в компании, в скором времени приложение станет доступно для "большого количества" пользователей.

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О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. Его созданием занимается розработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущей программы.

Ранее появилась информация, что соцсеть Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса Clubhouse. Сумма возможной покупки также называется в 4 млрд долларов.

Напомним, Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как известно, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире.

За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.

В середине апреля текущего года в Clubhouse произошла глобальная утечка данных.

 

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