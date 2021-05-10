Соцсеть Clubhouse запустила версию на Android

Социальная сеть для аудиообщения Clubhouse запустила тестовую версию приложения для операционной системы Android.

Пока она доступна только в США, сообщает Reuters.

Указано, что в США пользователи Android получили возможность скачать приложение 9 мая.

Как предполагается, на других рынках оно появится в течение нескольких дней или недель.

Известно, что платформа привлекла немало внимания и новых пользователей в феврале 2021 года, особенно после того, как к ней присоединились миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг. С тех пор приложение было доступно только на iOS, а регистрация происходит по приглашению.

В то же время, большие техкомпании, такие как Facebook и Twitter, на волне популярности Clubhouse начали разрабатывать собственные аналоги аудиокомнат.

Сейчас количество загрузок Clubhouse значительно сократилось: с 9,6 млрд в феврале до 0,9 млрд в апреле. Такое сокращение вызвало вопрос "жизнеспособности" платформы: не был ли успех связан преимущественно с карантинными ограничениями и тем, что люди проводят дома.

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В компании надеются, что запуск версии на Android позволит расширить рынок и привлечь новых пользователей.

Ранее в Facebook анонсировали, что в ближайшие месяцы планируют запустить сервис Live Audio Rooms — аналог социальной сети для голосового общения Clubhouse.

Напомним, соцсеть Clubhouse закрыла новый раунд финансирования серии С — сумма инвестиции не разглашается, однако оценка компании достигла $4 млрд.

Тем временем Twitter объявил, что запустил бета-тестирование на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces — раньше эта функция была доступна только для пользователей iOS.

В свою очередь Instagram объявил о запуске новой функции — Live Rooms, позволяющей проводить прямые эфиры группой до 4 человек.