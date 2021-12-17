TikTok запустит доставку готовой еды в США

Платформа для обмена видео TikTok совместно с компанией Virtual Dining Concepts (VDC) собирается в марте запустить точки TikTok Kitchen для доставки еды в США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

VDC успешно работает с американскими ресторанами. Бренды VDC представляют собой набор наиболее востребованных категорий доставки еды на рынке, некоторые из которых связаны со знаменитостями.

Соучредитель VDC Роберт Эрл рассказал, что по всей стране планируется открытие около 300 ресторанов TikTok.

"Послушайте, у вас есть платформа с миллиардом зрителей в месяц, которые, как показывают цифры, постоянно активны. Впервые появился такой бренд - аудитория в сотни миллионов человек", — сказал Эрл.

Меню TikTok Kitchen будет основано на самых популярных тенденциях приложения, включая запеченную пасту фета, которая была признана Google самым популярным блюдом 2021 года.

Цены будут сопоставимы с ценами других брендов Virtual Dining Concept. Например, их бургер MrBeast стоит от 6,99 долларов.

Сначала меню будет меняться каждые три месяца. По словам Эрла, если блюдо станет популярным, то появится возможность добавить его в основное меню.

В TikTok рассказали, что направят прибыль от ресторанов создателям блюд меню и поддержат многообещающие кулинарные таланты на платформе.

При этом пока неясно, как TikTok будет определять авторство конкретных "вирусных" блюд, так как имен создателей блюд не будет в меню TikTok Kitchen.

В сентябре ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 миллиард пользователей. Команда TikTok отмечает, что сервис "стал любимой частью жизни людей во всем мире", поскольку отличается способностью охватить миллионы людей из разных поколений, и выразила благодарность всем создателям видеоконтента.

Выяснилось, что 36% пользователей TikTok заказывают еду в ресторанах, увидев их в приложении. Поэтому маркетинговое агентство MGH пришло к выводу, что TikTok становится драйвером продаж ресторанов.