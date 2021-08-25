IT и Телеком 40 минут назад

В TikTok тестируют новую платформу Effect Studio с эффектами дополненной реальности

Новая платформа предназначена для создания эффектов дополненной реальности

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В социальной сети TikTok появилась новая платформа Effect Studio, которая предназначена для создания эффектов дополненной реальности.

Сейчас набор творческих инструментов находится на стадии бета-тестирования, сообщает Techcrunch.

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При этом на новом сайте Effect House компания предлагает разработчикам получить ранний доступ к платформе.

Для этого во время оформления подписки необходимо указать свои данные, информацию об учетной записи в соцмедийном сервисе и рассказать о своем опыте создания эффектов дополненной реальности.

Пресс-служба TikTok отмечает, что проект был запущен еще в начале августа 2021 года, однако сейчас он находится на стадии эксперимента, в связи с чем компания не обещает, что мир сможет его увидеть, если он не оправдает ее ожидания.

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Ранее социальная сеть TikTok запретила рекламу цифровых активов и начала борьбу с блогерами, которые занимаются продвижением криптовалюты.

Ранее сообщалось, что сервис TikTok планирует добавить в приложение поддержку более длинных видео. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив его некоторым участникам.

Стоит отметить, что выручка китайской компании ByteDance, создавшей популярное видеоприложение TikTok, в 2020 году возросла в два раза.

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