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1 час назад

TikTok запретила платную рекламу криптовалют

Под запрет также попала реклама кредитов, кредитных карт, всевозможных рассрочек и торговых платформ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Социальная сеть TikTok запретила рекламу цифровых активов и начала борьбу с блогерами, которые занимаются продвижением криптовалюты, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, эти меры направлены на сдерживание роста популярности инвестиций с высокой долей риска и мошенничества.

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Кроме этого, под запрет также попала реклама кредитов, кредитных карт, всевозможных рассрочек и торговых платформ.

При этом, рекламная политика TikTok позволяет продвигать услуги финансовых компаний среди аудитории старше 18 лет.

Согласно данным Decrypt, новые правила распространяются только на платные рекламные кампании.

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Ранее сообщалось, что сервис TikTok планирует добавить в приложение поддержку более длинных видео. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив его некоторым участникам.

Стоит отметить, что выручка китайской компании ByteDance, создавшей популярное видео-приложение TikTok, в 2020 году возросла в два раза.

Источник фото: Depositphotos.

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