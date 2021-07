TikTok запретила платную рекламу криптовалют

Социальная сеть TikTok запретила рекламу цифровых активов и начала борьбу с блогерами, которые занимаются продвижением криптовалюты, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, эти меры направлены на сдерживание роста популярности инвестиций с высокой долей риска и мошенничества.

Кроме этого, под запрет также попала реклама кредитов, кредитных карт, всевозможных рассрочек и торговых платформ.

При этом, рекламная политика TikTok позволяет продвигать услуги финансовых компаний среди аудитории старше 18 лет.

