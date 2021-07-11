TikTok запретила платную рекламу криптовалют

Социальная сеть TikTok запретила рекламу цифровых активов и начала борьбу с блогерами, которые занимаются продвижением криптовалюты, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, эти меры направлены на сдерживание роста популярности инвестиций с высокой долей риска и мошенничества.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме этого, под запрет также попала реклама кредитов, кредитных карт, всевозможных рассрочек и торговых платформ.

При этом, рекламная политика TikTok позволяет продвигать услуги финансовых компаний среди аудитории старше 18 лет.

This analyst predicts Dogecoin will equal Ethereum in price in less than a few months! h/t @CryptoWendyO pic.twitter.com/AaXHAyDJKP — TikTok Investors (@TikTokInvestors) May 4, 2021

Согласно данным Decrypt, новые правила распространяются только на платные рекламные кампании.

Ранее сообщалось, что сервис TikTok планирует добавить в приложение поддержку более длинных видео. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив его некоторым участникам.

Стоит отметить, что выручка китайской компании ByteDance, создавшей популярное видео-приложение TikTok, в 2020 году возросла в два раза.

Источник фото: Depositphotos.