Турция оштрафовала Facebook, YouTube, TikTok и другие соцсети на более чем $1 млн

Вчера Турция оштрафовала Facebook, Twitter и три другие социальные сети за неспособность назначить своего представителя в стране в соответствии с законом, который вступил в силу в прошлом месяце, как сообщает Gadgets 360.

Законодательство требует, чтобы платформы, на которых зарегистрировано более одного миллиона пользователей, в Турции были назначены представители, которые могли бы отслеживать и удалять информацию спорного или оскорбительного содержания.

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Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян написал в своем Твиттере, что Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok должны выплатить штраф в размере более $1 млн за несоблюдение требования законодательства. Если платформы не откроют местные офисы к началу декабря, они будут дополнительно оштрафованы на более чем $3 млн.

Если же требование не будет выполнение к началу января, это приведет к запрету рекламы. Если компании, работающие в социальных сетях, по-прежнему будут игнорировать турецкий закон через три месяца после запрета на рекламу, последует сокращение пропускной способности на 50%, а затем на 90%. Эксперт по цифровому праву Яман Акдениз сказал, что сокращение пропускной способности начнется в апреле и достигнет 90% к маю, что сделает платформы практически недоступными.

Во вторник Акдениз написал в Твиттере, что на сегодняшний день только частная российская социальная медиа-компания VK назначила турецкого представителя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из самых популярных лидеров в социальных сетях с почти 17 млн подписчиков и очень активным присутствием. Но при его правлении турки столкнулись с усилением судебного преследования за свои публикации в социальных сетях, особенно за те, в которых можно "увидеть" оскорбления президента.

Эрдоган не скрывает своего пренебрежения к социальным сетям — в 2014 году он угрожал их "уничтожить". Новый закон был принят после того, как в июне в онлайне появились оскорбления министра финансов Берата Албайрака и его жены Эсры (дочери президента), после рождения их четвертого ребенка.

Турки привыкли к ограниченному доступу к веб-сайтам и контенту: за последние несколько лет турецкие суды направили в Твиттер сотни запросов на удаление контента.