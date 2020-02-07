Apple оштрафовали на крупную сумму за медленные "айфоны"

Во Франции оштрафовали компанию Apple на 25 млн евро за то, что корпорация не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone. Об этом сообщает Politico.

В выводе французкой Комиссии по вопросам конкуренции, потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) указано, что при обновлении операционной системы iOS на iPhone заставило пользователей потратиться на новые комплектующие и даже купить новый смартфон.

Несмотря на то, что расследование неправительственного органа не нашло доказательств "запланированного устаревания в юридическом смысле этого слова", претензии к Apple остались. Они касаются того, что пользователей не предупредили о замедлении устройств при обновлении операционной системы.

В свою очередь представитель Apple заявил, что цель компании "всегда заключалась в том, чтобы создавать безопасные продукты, которые будут цениться нашими клиентами, и гарантировать, что iPhone продержится как можно дольше".

Напомним, в первом квартале 2020 финансового года американская корпорация Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку благодаря продажам iPhone и носимых устройств.