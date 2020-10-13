Гаджеты 1 час назад

Facebook запретит контент, который отрицает или искажает Холокост

В понедельник Facebook заявил об обновлении своей политики разжигания ненависти, в частности, отрицания или искажения событий Холокоста

Facebook запретит контент, который отрицает или искажает Холокост Facebook запретит контент, который отрицает или искажает Холокост

В одном из интервью 2018 года генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что он считает отрицание Холокоста глубоко оскорбительным, но не планирует ввести в социальной сети правило, по которому подобный контент будет удаляться.

А 12 октября этого года Цукерберг написал в своей социальной сети: "Я боролся с противоречием по поводу сохранения свободы слова и вредом, который наносится уменьшением или отрицанием ужаса Холокоста. Мое мнение изменилось после того, как я увидел данные о росте антисемитского насилия".

Кратко и по делу в Telegram

Компания Facebook заявила, что, начиная с конца этого года, все люди, которые ищут слова, связанные с Холокостом или его отрицанием, будут перенаправляться из социальной сети на достоверные источники информации.

Всемирный еврейский конгресс и Американский еврейский комитет высоко оценили этот шаг. "В течение нескольких лет Всемирный еврейский конгресс выступал за то, чтобы Facebook удалил контент, отрицающий Холокост, со своей платформы", — говорится в заявлении.

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Этим летом группы, борющиеся за гражданские права, организовали широкомасштабный рекламный бойкот в Facebook. Целью бойкота было оказать давление на компании в социальных сетях, чтобы они выступили против разжигания ненависти на своих платформах.

"На это ушли годы. Я лично пообщался с Facebook по этому вопросу, и могу засвидетельствовать, что запрет отрицания Холокоста — это большое дело", — написал в Twitter Джонатан Гринблатт, исполнительный директор Антидиффамационной лиги, один из организаторов бойкота. "Рад, что это наконец произошло", — добавил он.

Организация Claims Conference также призвала Facebook запретить контент, отрицающий Холокост, и предложила Цукербергу встретиться с выжившими в рамках кампании #NoDenyingIt в социальных сетях.

В августе Facebook запретил публикацию некоторых антисемитских теорий заговора и определенных стереотипов.

В своем сообщении в блоге компания процитировала недавний опрос, согласно которому почти четверть взрослого населения США в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что считают Холокост мифом или преувеличением.

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Компания Facebook заявила, что вступление в силу ее новой политики не произойдет за один день. "Существует ряд материалов, которые могут нарушать эту политику. Потребуется некоторое время, чтобы обучить наших сотрудников, ответственных за проверку постов и настроить системы отслеживания материалов", — говорится в сообщении.

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