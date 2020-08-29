В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram

В интернете обнаружили открытый сервер Elasticsearch, который содержит данные более
Как сообщает securitylab.ru, база данных содержит данные 66 млн 117 тысяч 839 пользователей LinkedIn (имя, ссылка на профиль, электронная почта, страна проживания, место работы, должность и другое), 11 млн 651 тысяч 162 пользователей Instagram (имя, ссылка на профиль, электронная почта, номер телефона, страна проживания, данные по подписчикам и прочее) и 81 млн 551 тысяч 567 пользователей Facebook (имя, ссылка на профиль, электронная почта, номер телефона, страна проживания, данные по подписчикам и другие данные)
По информации издания, сервер располагался в США, на площадке Alibaba и принадлежит китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology, которая предоставляет лиды из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках.
Ранее в Сети была обнаружена база данных, содержащая более 200 млн записей пользователей сервисов микроблогов Twitter и Weibo.
Напомним, в 2018 году вокруг Facebook возник скандал из-за утечки данных. Тогда стало известно, что компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к 87 млн пользователей Facebook.
Основатель соцсети Марк Цукерберг потерял более $5 млрд из-за утечки данных миллионов пользователей Facebook.
Журналисты установили, что Cambridge Analytica занималась сбором данных о Донбассе по заказу властей.
Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Вскоре Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.