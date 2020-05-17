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В мире 10 минут назад

В интернет "слили" данные более тысячи сотрудников Европарламента — СМИ

Первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности

European Parliament. Фото: Europa EU European Parliament. Фото: Europa EU
European Parliament. Фото: Europa EU

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европейского Парламента попали в открытый доступ.

Об этом Politico сообщил Марсель Колайя, вице-президент Европарламента по политике в области IT, передает "Укринформ".

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Чиновник отметил, что утечка данных затронула 1,2 тысячи учетных записей избранных должностных лиц и сотрудников, а также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

"В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли", — сообщил парламентарий.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, однако Politico располагает информацией о том, что речь идет о Европейской народной партии (EPP) — крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

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В свою очередь, представитель EPP Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EPP, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Даже если люди, подписавшиеся на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, что и в их электронной почте в то время, сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца", — заявил он.

Издание отмечает, что первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По словам специалиста, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

Напомним, 13 марта, Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщает "Укринформ", из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине.

 

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