Из-за бойкота рекламы в Facebook Цукерберг потерял более $7 млрд

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее несколько крупных предприятий, в числе которых Coca-Cola, Verizon и Unilever, объявили о приостановке размещения рекламы в Facebook из-за недостаточного контроля за ненавистническим, ксенофобным, антисемитским и другим подобным контентом.

По информации агентства, 16 июня, акции Facebook упали на 8,3%. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Марка Цукерберга сократилось на $7,21 млрд и теперь составляет $82,3 млрд.

В связи с этим предприниматель выбыл из тройки лидеров — его обошел гендиректор группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($88 млрд).

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На первом месте — глава Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на втором — один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд).

Изначально кампанию против Facebook под названием Stop Hate for Profit запустили правозащитные организации.

Они заявили, что много лет пытались договориться с Facebook по поводу модерации контента, однако не добились успеха.

Решение начать кампанию было принято после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицией.

Ранее стало известно, что руководство социальной сети Facebook может изменить политику публикации сообщений — речь идет о записях, касающихся угрозы применения силы властями.