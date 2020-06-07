Цукерберг решил изменить правила публикаций постов в Facebook

Руководство социальной сети Facebook может изменить политику публикации сообщений — речь идет о записях, касающихся угрозы применения силы властями.

Об этом объяснил сооснователь соцсети Марк Цукерберг в своем посте пятницу, 5 июня, передает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, это посты, которые касаются "чрезмерного использования силы полицией" а также публикации о "продолжающихся гражданских беспорядках или конфликтах, сопровождающихся насилием".

По его словам, решение об изменении правил будет принято после консультаций с сотрудниками и экспертами в области гражданских прав.

Тем самым глава Facebook Inc. отреагировал на критику многих подчиненных, которые 1 июня провели виртуальную забастовку.

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"Я признаю, что мое решение, принятое на прошлой неделе, ранило многих из вас, вызвав гнев и разочарование", — написал Цукерберг.

По словам Цукерберга, Facebook продолжит "давать каждому право голоса и придерживаться принципа свободы выражения мнений" — даже если его сотрудники "категорически и инстинктивно не согласны с этими мнениями".

При этом, как отмечает автор поста, соцсеть "борется за вовлеченность избирателей и расовую справедливость", заверил ее создатель.

"Наши платформы могут сыграть положительную роль в исцелении разногласий в обществе", — резюмировал Цукерберг.

Напомним, в апреле компания Facebook добавила в свой Messenger новые функции.

В частности, улучшила прямую трансляцию и добавила возможность создавать групповые видеозвонки для 50 человек