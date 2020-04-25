Facebook открыл возможность создавать групповые видеозвонки в Messenger

Американская компания Facebook добавила в свой Messenger новые функции.

В частности, улучшила прямую трансляцию и добавила возможность создавать групповые видеозвонки для 50 человек, сообщает The Verge.

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Теперь в Messenger появится вкладка Rooms ("Комнаты"), где можно создать видеозвонок для 50 человек. Организатор может открыть ее для всех или заблокировать, чтобы предотвратить присоединению неизвестных людей.

При этом для того, чтобы присоединиться к "комнате", не обязательно иметь профиль в Facebook. Видеосвязь можно проводить без ограничений по времени.

В то же время связь в "комнатах" будет зашифрована, и Facebook обещает не прослушивать эти разговоры.

Также со временем в компании планируют разрешить присоединяться к Rooms с Instagram и WhatsApp.

Кроме того, во время просмотра прямых трансляций пользователи смогут включать только аудио, чтобы не тратить трафик в случае слабого соединения.

В свою очередь в Instagram добавили возможность смотреть и комментировать трансляции с веб-версии, а пользователи смогут хранить трансляции в IGTV.

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