Новости компаний 40 минут назад

Бесплатные видеозвонки без регистрации и установки: сервис Zadarma представил новые услуги

В конференции могут принимать участие до 50 участников одновременно. При этом есть чат, где они смогут обмениваться сообщениями и ссылками. Время разговора не ограничено

Бесплатные видеозвонки без регистрации и установки: сервис Zadarma представил новые услуги Бесплатные видеозвонки без регистрации и установки: сервис Zadarma представил новые услуги

Сервис облачной телефонии Zadarma выпустил новый продукт — бесплатные видеоконференции для дистанционных офисов и удаленной работы. Чтобы общаться и проводить конференции, не нужна регистрация или установка программ.

Главное конкурентное преимущество продукта — его простота. Не нужно ничего скачивать или устанавливать. Достаточно перейти по ссылке в браузере, создать свой личный кабинет и пригласить в чат остальных участников разговора.

Кратко и по делу в Telegram

Также бесплатные видеоконференции доступны и с мобильных устройств. Компания уже выпустила для них фирменные приложения: Zadarma Conf для Android и  Zadarma Conf для iOS, которые уже можно скачать в Google Play и App Store.

Возможности конференций Zadarma

В конференции могут принимать участие до 50 участников одновременно. При этом есть чат, где они смогут обмениваться сообщениями и ссылками. Время разговора не ограничено. 

Сервис уделил особое внимание безопасности и конфиденциальности видеоконференций, поэтому видеопоток зашифрован. Также среди дополнительных функций есть возможность демонстрации экрана и функция "Поднятия руки". 

Скидки на время карантина 

Чтобы поддержать своих пользователей, сервис сделал скидки на 2 месяца на тарифные пакеты: минус 30% на тариф Офис.Украина и минус 50% на Офис Ес. В их стоимость входит присвоение виртуального номера и исходящие звонки. Есть и расширенные АТС возможности: дополнительный объем в облаке для хранения записей, разные голосовые меню и другие функции.

Чтобы получить скидку, нужно в своем личном кабинете ввести промокод RemoteOfficeUA или RemoteOfficeEU.

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