Сотрудники Facebook взбунтовались против Цукерберга

Ряд сотрудников корпорации Facebook запланировали провести виртуальную забастовку в знак протеста против решения генерального директора Марка Цукерберга не реагировать на некоторые противоречивые посты Президента США Дональда Трампа, сообщает CNN Business

По информации издания, участники протеста заявили, что использование соцсети Facebook для призывов к насилию и распространению дезинформации недопустимо, независимо от того, кем является автор поста.

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"Мы осознаем боль, которую испытывают многие из наших людей. Мы призываем сотрудников говорить открыто, когда они не согласны с руководством.

В своем посте в воскресенье Цукерберг сказал, что он знает, что "Facebook нужно сделать больше, чтобы поддерживать равенство и безопасность на платформе Facebook" — рассказал CNN представитель компании.

Напомним, на днях в США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час.

В частности, комендантский час был введен в нескольких крупных городах: Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии.

Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес.

По состоянию на 31 мая, были арестованы около 1 383 протестующих в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжаются с вечера субботы, 30 мая.

Людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе, в Вашингтоне.

В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы — люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.

Вскоре Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.