Массовые беспорядки в США: тысячи задержанных, 25 городов ввели комендантский час

В США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час.

Об этом сообщает CNN.

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В частности, комендантский час был введен в нескольких крупных городах: Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии.

Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес.

В свою очередь губернатор штата Миннесота заявил, что протесты уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами.

Известно, что с четверга были арестованы около 1 383 протестующих в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжаются с вечера субботы, 30 мая.

Как отмечается, в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.

В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы — люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.

Вскоре президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.

29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.

30 мая в Миннесоте полностью мобилизовали Нацгвардию. Это произошло впервые за 75 лет.

Ранее сотни инвесторов трех жилых комплексов компании "Аркада-Строительство" частично перекрыли улицу Крещатик в Киеве в знак протеста против заморозки строительных работ, после чего начали обустраивать палаточный городок у здания КГГА.