Китай запретил детям до 16 лет стримы в TikTok и на других видеоплатформах

Китай запретил вести стримы детям до 16 лет и создавать из них звезд. Китайские власти объяснили такой запрет тем, что обнаружили "7 типов серьезных сетевых проблем, которые угрожают физическому и психическому здоровью несовершеннолетних". Об этом сказано в заявлении Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, пишет Вell.

Одна из них — "это проблема несовершеннолетних, участвующих в прямых трансляциях и короткометражных видеоплатформах" (таких как, например, TikTok). "Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет категорически запрещается появляться в прямом эфире, запрещается склонение несовершеннолетних к получению вознаграждения, а также демонстрация богатства и поклонения деньгам, экстравагантных наслаждений, спекуляции на страданиях и уродствах", — говорится в правительственном документе.

Среди других правил, которые власти адресовали интернет-платформам, — необходимость фильтровать подростковый трафик от онлайн-игр, пошлых текстов и смайликов, а также запрет на вовлечение детей в различные голосования и составление рейтингов. Особое внимание будет уделяться попыткам спекуляций на детях и созданию из них звезд.

В Китае 183 млн несовершеннолетних пользователей интернета, что означает практически полное (95%) проникновение.

Власти заявили, что китайские интернет-регуляторы уже оштрафовали технологические фирмы, включая Tencent и Alibaba Group, за распространение сексуализированного контента с участием детей.

Не только национальные правительства, но и глобальные технологические компании предпринимают шаги по борьбе с эксплуатацией детей в интернете, отмечает Bloomberg.

Так, Facebook в феврале объявил о новых инструментах, которые не позволят пользователям делиться контентом, в котором жертвами становятся дети.

В первом квартале TikTok по всему миру удалил 7,3 млн аккаунтов, предположительно детей до 13 лет, которым запрещено использовать платформу. Аккаунты детей до 16 лет в TikTok с этого года автоматически являются приватными, то есть автор должен давать разрешение на просмотр видео подписчикам в явном виде, и они не попадают в ленту рекомендаций.