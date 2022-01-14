Зеленского просят обратиться в YouTube, Facebook, Google по поводу открытия офисов в Украине

Электронная петиция к президенту с просьбой обратиться в компании YouTube, Facebook, Google по поводу открытия офисов в Украине набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Соответствующая электронная петиция №22/126642-еп была создана 12 ноября 2021 года. Автором петиции указана Люсьена Викторовна Шум.

"Активная общественность обращается к президенту из-за угрозы национальной безопасности Украины из-за отсутствия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook, Instagram и влияния, которое оказывают российские административные офисы указанных компаний на контент социальных сетей для украинских пользователей", — говорится в документе.

Автор петиции подчеркнула, что современная российско-украинская война происходит не только на временно оккупированной части Донбасса, но также имеет свой фронт в гибридном противостоянии.

"Россия вкладывает большие ресурсы и стремится влиять и на работу офисов крупных компаний, таких как Facebook, YouTube и т.д., на своей территории. При этом московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через данные социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент из Российской Федерации, указаны социальные сети, блокирующие проукраинские нарративы, продвигают пророссийские", — говорится в петиции.

Отмечается, что нужно объединить усилия государства и общественных активистов для создания независимого украинского административного офиса социальных сетей YouTube и Facebook.

"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины и широко информировать общественность об указанной проблеме. Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", — говорится в петиции.

Отметим, после того, как электронная петиция набрала 25 000 голосов, президент должен на нее ответить.

Тем временем набрала в рекордные сроки необходимые 25 тысяч голосов электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить приказ Министерства обороны об обязательном воинском учете для женщин.