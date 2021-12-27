Петиция за отмену военного учета для женщин набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отменить приказ Министерства обороны об обязательном воинском учете для женщин набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные сайта президента Украины.

Петиция под заголовком "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными!" набрала 25 тысяч голосов.

Эту петицию подали в четверг, 23 декабря. Ее автор Яна Решевченко подчеркнула, что указом Минобороны от 11.10.2021 расширяется список профессий женщин, представители которых военнообязанные. Но согласно этому изменению, на учет придется ставить почти всех женщин в стране – от 18 до 60 лет.

В тексте петиции говорится, что вопрос о постановке женщин на воинский учет никак не обсуждали с общественностью.

Кроме того, не было никаких предварительных мер и переходного периода, чтобы разъяснить людям механизм перехода женщин на военный учет.

Поэтому основными требованиями петиции стали отмена приказа Министерства обороны Украины, а также использование только перечня тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, накануне Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Воронкова сообщила, что для того, чтобы поставить женщину на воинский учет, требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.

Отметим, в Министерстве обороны заявили, что встать на военный учет обязаны женщины в возрасте 18-60 лет, даже беременные и с детьми до трех лет.