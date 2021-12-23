Постановка женщин на воинский учет: главком ВСУ Залужный заявил, что "завтра не нужно бежать в военкомат"

Указ Министерства обороны Украины №313 о перечне профессий для женщин и пребывания их на военном учете вызвал много вопросов по поводу того, как его будут реализовывать. Пояснения дал главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства", — сказал он на презентации концепции наградной системы к 30-летию ВСУ в Киеве.

Залужный отметил, в указ "вбили" более 100 специальностей, для которых необходима постановка женщин на воинский учет.

"Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", — сказал главнокомандующий Залужный.

В расширенный список профессий, который требует постановки женщин на воинский учет, входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие. Для оформления требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.

Теперь, если женщина входит в список профессий и пригодна к службе по возрасту и состоянию здоровья, то она обязана встать на учет. Контролировать процедуру должны руководители предприятий. Нарушителям грозит штраф. Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве составляет 60 лет.

В Украине также анонсировали появление на портале "Дія" электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности. Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" в "Дії" запланирована в течение 2022-2023 годов.