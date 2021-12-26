Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на военный учет

В Министерстве обороны заявляют, что взятие на военный учет женщин – это не призыв на службу. На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки Минобороны Украины.

"В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения с территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве разъяснили, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на военную службу.

"Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)", — подчеркнули в ведомстве.

Говоря о военнообязанных женщинах, в Минобороны отметили, что речь идет о 35 профессиональных направлениях, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что военному учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенные в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Стать на военный учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

Процесс постановки на военный учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный.

При смене профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы.

В Минобороны подчеркнули, что беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Для женщин будет учитываться состояние здоровье человека и его "семейные обстоятельства".

"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель – приведение в действующее законодательство, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает. К концу 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на военном учете", — сообщили в Минобороны.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пояснил, что со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет, а что касается сборов военнообязанных, рассматривается возможность ввести переходную норму, на учения женщины будут ездить исключительно по желанию.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур", — отметил Залужный.

По его словам, государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место.

"Это касается также и мужчин — цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", — добавил он.

В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

"Единственное — Вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", — указал главнокомандующий ВС Украины.

Напомним, накануне Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Воронкова сообщила, что для того, чтобы поставить женщину на воинский учет, требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.