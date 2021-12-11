Зеленский ответил на петицию о подписи "за деньги налогоплательщиков" на рекламе "Большой стройки"

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением создать в Украине сайт, где будут указаны все источники финансирования проектов “Большой стройки”.

Об этом говорится в ответе на электронную петицию № 22/123558-эп "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

В своем ответе Зеленский подчеркнул, что с момента его вступления на пост президента была активизирована работа по максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности, в сферах, которые дают наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

На этом направлении, по его словам, ключевой стала программа "Большая стройка", в рамках которой осуществляется масштабное обновление инфраструктуры. За 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. км дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать около 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

"Поэтому, учитывая высокую общественную значимость поднятого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большая стройка", — говорится в ответе Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что обратился к правительству с просьбой разработать и реализовать механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины.

Зеленский предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы "Большая стройка", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров", — добавил он.

Отметим, петиция была подана 21 сентября. Ее инициатором является руководитель центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук. Сам он на своей странице в Facebook поблагодарил лидеров общественного мнения, поддержавших его инициативу, и благодаря которым она и набрала необходимое число подписей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко, предлагающую запретить или ограничить российским гражданам въезд на территорию страны.