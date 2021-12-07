«Большая стройка» обхода Киева начнется после проведения международных торгов - МИУ

Правительство утвердило проект постановления "О реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева". Таким образом, подрядчика для реализации проекта по строительству Киевской обходной дороги будут выбирать по открытой международной процедуре.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Новую Большую кольцевую дорогу вокруг столицы планируют построить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Проект постановления будет действовать до 1 декабря 2023 года.

“Сейчас мы открываем для Украины качественно новый опыт работы с крупными инфраструктурными проектами, в частности, в разрезе привлечения международных инвесторов. Ведь без сомнений, у КОД есть все шансы для того, чтобы стать самым масштабным проектом не только президентской программы "Большая стройка", но и современной истории Украины", — рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков отметил, что МИУ провело системную работу с рядом других министерств, в том числе Минфином, Минэкономики, Минцифры, Минюстом, чтобы устранить возможные процедурные риски при проведении торгов.

"Отметим, что проект постановления успешно прошел антикоррупционную экспертизу НАПК. Мы учитывали все основные рекомендации и замечания", — добавил министр.

Строительство Киевской обходной дороги предусматривает создание 7 отдельных участков, соединяющих между собой трассы М-07 Киев – Ягодин, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, М-03 Киев – Довжанский и М-01 Киев – Новые Ярыловичи. Также планируется строительство нового моста возле города Украинка Обуховского района Киевской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов.