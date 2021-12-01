Зеленский о "Большой стройке": Цель амбициозная – это 15 тысяч км дорог, и не километром меньше

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начиная с 2019 года удалось обновить 13 тысяч километров дорог и отремонтировать 560 мостов.

Об этом Владимир Зеленский заявил, обращаясь к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы уже построили 13 тысяч километров дорог, но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на следующие два года не уменьшается. Цель амбициозная – это 15 тысяч километров дорог, и ни километром меньше. И уже закончить эту большую реформу", – заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оппозиция, постоянно критикующая программу "Большая стройка", так и не смогла построить качественную сеть государственных дорог, находясь у власти.

Программа "Большая стройка" направлена не только на дороги – речь идет о полном восстановлении дорожной инфраструктуры, включая остановки транспорта, развязки, мосты и так далее.

"В рамках программы уже построено и восстановлено 560 мостов и мостовых переходов. Среди которых легендарный мост в Запорожье, который был на виду и был недостроем 15 лет", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что в течение следующих двух лет в планах программы построить еще 810 мостов и мостовых переходов, в частности Кременчугский и Ямпольский мосты. По его словам, "Большая стройка" ежедневно наращивает темпы восстановления инфраструктуры для повышения качества жизни украинцев.

"Это строительство действительно большое и становится все больше с каждым днем. Инфраструктура – это новые рабочие места, новое качество жизни каждого", – сказал Владимир Зеленский.

Качественные дороги также необходимы для подвоза детей в школы и сады.

"Мы с самого начала ставили четкие задачи. Подвозить в школы и сады детей не дольше 30 минут качественной дорогой. Все должно быть понятно и по стандартам. И этих новых школ и садов должно становиться все больше. Уже построено более 150 детских садов, будет еще 300. Уже построено более 200 школ. Будет еще 300", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по программе президента впервые за долгие годы возобновили строительство самолетов на заводе "Антонов", начали строить локомотивы и вагоны в Кременчуге, а современные украинские танки для армии в Харькове.