В Twitter теперь можно оставлять блогерам "чаевые"

В социальной сети Twitter появилась новая функция, которая позволяет выплачивать авторам контента вознаграждение.

Как отмечают в блоге компании, "чаевые" можно оставить даже в криптовалюте, в частности в биткоине.

"Наша новая функция "чаевых", которая теперь называется "Вознаграждения", теперь доступна всем. Она предлагает на выбор больше вариантов оплаты, даже в криптовалюте", — сообщили в компании.

По информации соцсети, пользователи часто оставляют в своих профилях ссылки на платформы, где люди могут их финансово поддержать. Теперь Twitter предлагает оформлять подписку или донаты на этих сервисах через свое приложение.

У кнопки "Подписаться" появилась соответствующая иконка, при нажатии на которую пользователю предложат несколько способов сделать взнос на Bandcamp, Cash, Patreon, Chipper, Wealthsimple Cash или Venmo.

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При этом Twitter не участвует в оформлении вознаграждения и не оказывает дополнительных взысканий.

Функция уже доступна для пользователей iOS. На Android появится в ближайшие недели.

Перечень доступных платформ будет увеличиваться. В частности, хотят подключить GoFundMe и бразильскую PicPay.

Кроме этого, жители Сальвадора и США имеют возможность оставить чаевые через Strike, платежное приложение на сети криптовалюты Bitcoin Lightning.

"Мы хотим, чтобы у всех в Twitter был доступ к различным способам получения оплаты. Цифровые валюты, которые побуждают больше людей участвовать в экономике и помогают людям отправлять друг другу деньги через границы с минимальными преградами, способствуют нам достичь этого", — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Twitter представила новую функцию Super Follows, который призван стать источником заработка для популярных авторов на создании контента для платных подписчиков.

Напомним, что в августе Twitter разрешил американцам жаловаться на записи с ложной, по их мнению, информацией.