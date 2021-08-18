Twitter разрешил американцам жаловаться на твиты с дезинформацией

Сервис микроблогов Twitter ввел возможность помечать сообщения с сомнительным содержанием, которая пока будет работать лишь в отдельных странах. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые кажутся вам вводящими в заблуждение, когда вы их видите. Начиная с сегодняшнего дня, некоторые люди в США, Южной Корее и Австралии смогут пометить твит как "вводящий в заблуждение" после нажатия на "Сообщить о твите", — сказано в нем.

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В Twitter поясняют, что пока "начинают с малого", чтобы иметь возможность оценить эффективность такого нововведения.

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"Мы можем не предпринимать никаких действий и не можем отвечать на каждый отчет в рамках этого эксперимента, но ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли повысить скорость и масштаб нашей более широкой работы против дезинформации", — говорится в сообщении.

Отметим, что в июне сообщалось, что в Twitter разрабатывают инструменты, которые позволят пользователям удалить упоминания о себе из чужих постов в соцсети.

Напомним также, что в марте основатель Twitter Джек Дорси в марте продал на аукционе свой первый твит за почти 3 млн долларов.