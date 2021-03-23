Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в микроблоге за более $2,9 млн в виде NFT, или невзаимозаменяемого токена.
Об этом сообщает Reuters.
Указано, что твит Дорси был сделан 21 марта 2006 года, а приобрели его на аукционе Valuables, которым владеет американская Cent.
Стоимость актива — 1630,5825601 Эфира, или $2,92 млн на момент сделки.
Известно, что приобрел его малазийский предприниматель Сина Естави, CEO блокчейн-компании Bridge Oracle.
От сделки Дорси получит 95%, а еще 5% — Cent.
При этом все полученные деньги Дорси собирается конвертировать в биткойн, после чего передать их в благотворительный фонд Give Directly's Africa Response, что предоставляет помощь пострадавшим от COVID-19 в Африке.
В свою очередь Естави как покупатель получит сертификат с цифровой подписью Дорси и метаданные твита, включающие такую информацию, как время размещения твита и его содержание.
Как отмечается, каждый NFT имеет собственную подпись на базе блокчейн-технологии, позволяющей отслеживать подлинность актива и в чьей собственности он находится.
Напомним, 6 марта 2021 года основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен. За первый час ставка выросла до $90 тысяч.