IT и Телеком 40 минут назад

Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн

Приобрел его малазийский предприниматель Сина Естави, CEO блокчейн-компании Bridge Oracle

Джек Дорси. Фото: Getty Images Джек Дорси. Фото: Getty Images
Джек Дорси. Фото: Getty Images

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в микроблоге за более $2,9 млн в виде NFT, или невзаимозаменяемого токена.

Об этом сообщает Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что твит Дорси был сделан 21 марта 2006 года, а приобрели его на аукционе Valuables, которым владеет американская Cent.

Стоимость актива — 1630,5825601 Эфира, или $2,92 млн на момент сделки.

Известно, что приобрел его малазийский предприниматель Сина Естави, CEO блокчейн-компании Bridge Oracle.

От сделки Дорси получит 95%, а еще 5% — Cent.

При этом все полученные деньги Дорси собирается конвертировать в биткойн, после чего передать их в благотворительный фонд Give Directly's Africa Response, что предоставляет помощь пострадавшим от COVID-19 в Африке.

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В свою очередь Естави как покупатель получит сертификат с цифровой подписью Дорси и метаданные твита, включающие такую информацию, как время размещения твита и его содержание.

Как отмечается, каждый NFT имеет собственную подпись на базе блокчейн-технологии, позволяющей отслеживать подлинность актива и в чьей собственности он находится.

Напомним, 6 марта 2021 года основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен. За первый час ставка выросла до $90 тысяч.

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