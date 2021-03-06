Основатель Twitter продает на аукционе свой первый твит: его готовы купить за $500 тысяч

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен.

За первый час ставка выросла до $90 тысяч, а сейчас за токен с историческим твитом, размещенным на специальной платформе Valuables, готовы заплатить $500 тысяч.

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just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Первое сообщение в новосозданной тогда соцсети Дорси сделал в марте 2006 года.

"Просто настраиваю свой твиттер", — говорилось в нем.

Причем все эти годы твит был общедоступен.

Известно, что NFT-токен — это уникальный, незаменимый цифровой сертификат, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное.

При этом NFT иногда сравнивают с произведениями живописи: одни из них могут быть оригинальными, а другие — только копией. С помощью блокчейна отслеживается, кому принадлежит право собственности на файл.

Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Дорси. Сам твит и в дальнейшем останется общедоступным.

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NFT — это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существующий только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность "товара".

Напомним, токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку Nyan Cat за $590 тысяч, а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за $6 млн.

NFT-токены уникальны, их нельзя заменить чем-то другим. Если биткойн можно обменять на другой биткойн и разницы не будет, то, например, твит Дорси — единственный такой. Впрочем, его можно обменять, например, на гифку Nyan Cat, которая также единственная.