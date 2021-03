Основатель Twitter продает на аукционе свой первый твит: его готовы купить за $500 тысяч

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен.

За первый час ставка выросла до $90 тысяч, а сейчас за токен с историческим твитом, размещенным на специальной платформе Valuables, готовы заплатить $500 тысяч.

just setting up my twttr