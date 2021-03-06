IT и Телеком 2 часа назад

Основатель Twitter продает на аукционе свой первый твит: его готовы купить за $500 тысяч

Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Джека Дорси

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен.

За первый час ставка выросла до $90 тысяч, а сейчас за токен с историческим твитом, размещенным на специальной платформе Valuables, готовы заплатить $500 тысяч.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Первое сообщение в новосозданной тогда соцсети Дорси сделал в марте 2006 года.

"Просто настраиваю свой твиттер", — говорилось в нем.

Причем все эти годы твит был общедоступен.

Известно, что NFT-токен — это уникальный, незаменимый цифровой сертификат, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное.

При этом NFT иногда сравнивают с произведениями живописи: одни из них могут быть оригинальными, а другие — только копией. С помощью блокчейна отслеживается, кому принадлежит право собственности на файл.

Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Дорси. Сам твит и в дальнейшем останется общедоступным.

Читайте также:
Twitter начал тестировать на Android аналог трендовой соцсети Clubhouse

NFT — это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существующий только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность "товара".

Напомним, токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку Nyan Cat за $590 тысяч, а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за $6 млн.

NFT-токены уникальны, их нельзя заменить чем-то другим. Если биткойн можно обменять на другой биткойн и разницы не будет, то, например, твит Дорси — единственный такой. Впрочем, его можно обменять, например, на гифку Nyan Cat, которая также единственная.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине на аукционе продали еще два завода "Укрспирта"
В Украине на аукционе продали еще два завода "Укрспирта"
Будівлі "Заводу напівпровідників" спробують продати на повторному аукціоні 5 березня
Будівлі "Заводу напівпровідників" спробують продати на повторному аукціоні 5 березня
Twitter начал тестировать на Android аналог трендовой соцсети Clubhouse
Twitter начал тестировать на Android аналог трендовой соцсети Clubhouse
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На украинский рынок выходит один из крупнейших провайдеров облачных сервисов России

  3. Украина оштрафует компанию-поставщика вакцины от коронавируса "Лекхим"

  4. В Украине на аукционе продали еще два завода "Укрспирта"

  5. В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 6 погибших, 35 пострадавших (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...