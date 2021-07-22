Соцсеть Clubhouse отменила систему инвайтов и открылась для всех желающих

Социальная сеть Clubhouse, доступ к которой ранее был возможен только по приглашению зарегистрированных участников, отменила систему инвайтов и открыла доступ к регистрации для всех желающих. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Двенадцать нескучных месяцев спустя мы рады сообщить, что Clubhouse вышел из стадии бета-тестирования, открыт для всех и готов открыть следующую главу. Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания, чтобы присоединиться мог любой человек... Вы можете привести с собой близких друзей, одноклассников, членов семьи, коллег и кого угодно — на iOS или Android", — сказано в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Создатели Clubhouse подчеркивают, что система приглашений была важной частью его истории, однако они всегда хотели, чтобы эта соцсеть была открыта и каждый человек в мире "имел доступ к содержательным разговорам".

Отмечается, что за первую половину года команда выросла с 8 до 58 человек, а количество "комнат" для общения выросло с 50 тысяч до 500 тысяч.

"С момента запуска на Android мы добавили в сообщество 10 млн человек и с момента запуска Backchannel на прошлой неделе было отправлено 90 млн личных сообщений. В среднем слушатель сейчас проводит в Clubhouse более часа в день, и огромный процент людей не просто слушает, а на самом деле говорит... Между тем, количество сообществ и клубов по всему миру продолжает расти с каждым днем самым неожиданным образом", — заявили создатели Clubhouse

Они также представили логотип соцсети в виде машущей ладони (ранее логотипа у нее не было) и пообещали делать новые обновления каждые одну-две недели.

Как сообщает The Verge, сейчас в листе ожидания Clubhouse находятся около 10 млн человек, и постепенно они будут добавляться в приложение.

Напомним, что в июне Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который призван стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.