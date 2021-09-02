Twitter запускает функцию заработка на платном контенте: кто на этом сможет разбогатеть

Соцсеть микроблогов Twitter представила новую функцию Super Follows, который призван стать источником заработка для популярных авторов на создании контента для платных подписчиков.

Как говорится в сообщении Twitter, люди смогут установить ежемесячную подписку на сумму 2,99, 4,99 или 9,99 доллара для монетизации бонусного, "закулисного" контента для своих самых активных фолловеров.

Для самих авторов такие подписчики-суперфолловеры будут помечаться розовой подписью рядом с их никами, равно как будут выделяться и сами записи, попадающие в платную подписку.

На первой стадии проекта создать подписку Super Follows сможет лишь небольшая часть авторов в США, подавшая заявки после анонса Twitter новой функции в конце июня. Заявки на попадание в список ожидания для настройки подписки американские пользователи смогут продолжать подавать и дальше.

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Для этого у них должно быть не менее 10 тысяч подписчиков, им должно быть не менее 18 лет, а их микроблог должен содержать не менее 25 записей в последние 30 дней.

Чтобы пользователю подписаться на кого-то в режиме Super Follow, нужно будет нажать соответствующую кнопку в профиле желаемого автора — там будет описание их платных предложений и цен, после чего выбрать один из вариантов.

При этом в Twitter отмечают, что суперподписчики будут после этого видеть в своей ленте только контент платной подписки соответствующего блогера, а присоединяться можно будет только к тем беседам, которые будут видеть только другие суперподписчики. Отказаться от такой подписки можно будет в любое время в ее настройках в App Store для iOS.

"Уже сейчас люди в США и Канаде, использующие iOS, могут использовать Super Follow для избранных аккаунтов. В ближайшие несколько недель мы представим его людям, использующим iOS, по всему миру", — анонсировали в соцсети.

Создатели контента смогут публиковать свои твиты в режиме Super Follows только на устройствах на iOS. Читатели же смогут их видеть пока тоже только на iOS-смартфонах, однако вскоре это станет доступным и для Android-устройств, и для веб-версии Twitter.

В будущем планируется также ввести возможность анонимной подписки, отдельных уведомлений для суперфолловеров и других форм взаимодействия между привилегированными пользователями.

Напомним, что в августе Twitter разрешил американцам жаловаться на записи с ложной, по их мнению, информацией.