TikTok буде оплачувати відео, тривалість яких довше однієї хвилини

Китайський соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів TikTok розгортає схему під назвою Creator Rewards Program (СRР), яка буде монетизувати лише ті відео, тривалість яких довше однієї хвилини.

Про це написало видання Еngadget.

У TikTok назвали причиною такого нововведення те, що довший контент є більш прибутковим, оскільки з початку бета-тестування СRР за останні 6 місяців загальний дохід творців відео зріс більш ніж на 250 відсотків, а кількість тих, хто заробляє на таких відео 50 000 доларів щомісяця, зросла майже вдвічі.

Раніше TikTok платив приблизно 2,5 цента за 1000 переглядів на платформі.

"Програма винагороди для творців винагороджуватиме високоякісний оригінальний контент тривалістю понад хвилину за допомогою оптимізованої формули винагороди, зосередженої на 4 ключових аспектах: оригінальність, тривалість відтворення, цінність пошуку та залучення аудиторії", — розповіли в компанії.

TikTok розширює можливості підписки

Повідомляється, що для творців відео TikTok також вирішив розширити можливості підписки. Раніше лише ті, хто проводить прямі трансляції, мали доступ до таких пропозицій, як ексклюзивний (платний) контент, значки та персоналізовані емодзі, але тепер компанія розширює ці переваги за межі прямих трансляцій.

"Найближчими тижнями автори, які відповідають вимогам, зможуть зареєструватися, щоб отримати доступ до нового способу зміцнення своєї спільноти за допомогою ексклюзивного вмісту та переваг, водночас надаючи своїм найбільш залученим спільнотам можливість ще глибше спілкуватися зі своїми улюбленими творцями", — повідомили в TikTok.

Тим не менш, згідно зі звітом Wired, аудиторія платформи не впевнена щодо необхідності більш довгих відео. У минулорічному внутрішньому опитуванні TikTok майже 50 відсотків користувачів сказали, що відео тривалістю більше хвилини викликають стрес, а третина користувачів дивилися відео онлайн з подвійною швидкістю.

Додамо, раніше TikTok запустив продукт Pulse Premiere, який дозволить розміщувати рекламу поруч із контентом, який створили автори, які мають порівняно велику кількість підписників. Це дозволить їм збільшити монетизацію.

Нагадаємо, минулого року TikTok, запустив стримінговий сервіс TikTok Music, який дозволяє користувачам отримати доступ до повного каталогу пісень і додати їх до бібліотеки. Для цього TikTok співпрацює з великими звукозаписними компаніями, зокрема з Universal Music Group, Warner Music Group і Sony Music. Таким чином планується створити конкуренцію для Apple Music і Spotify.

Джерело фото: ua.depositphotos.com