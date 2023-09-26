Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области: пострадали два человека

Войска РФ в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, украинская противовоздушная оборона сбила большинство дронов. Однако в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру.

В результате российской атаки пострадали два водителя грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго госпитализировали с тяжелой травмой руки.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков. Шесть фур загорелись, спасатели ликвидировали пожар.

Последствия российской атаки на Одесскую область в ночь на 26 сентября 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram

Воздушная тревога: 26 сентября 2023 года

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября оккупанты запустили 38 ударных беспилотников Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск и мыс Чауда).

Украинские военные уничтожили 26 аппаратов. По маршруту следования ударных дронов работали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал, что в Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотника, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Огонь ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также известно, что утром произошел взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что "прилет" произошел по одному из предприятий города.

Обновлено. Оккупанты атаковали "шахедами" и Черкасскую область. Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, силы ПВО сбили четыре воздушных цели противника. Однако россияне попали в инфраструктурный объект. Предварительно, пострадавших нет.