Россияне атаковали юг Украины ракетами и "шахедами": попали в припортовую инфраструктуру (ФОТО)

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября в очередной раз атаковали юг Украины, в результате чего поврежден, в частности, морской вокзал в Одессе, а также травмирован человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

Отмечается, что враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также войска РФ применяли 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

Последствия российской атаки по Украине в ночь на 25 сентября 2023. Фото: Силы обороны юга Украины / Telegram Последствия российской атаки по Украине в ночь на 25 сентября 2023. Фото: Силы обороны юга Украины / Telegram Последствия российской атаки по Украине в ночь на 25 сентября 2023. Фото: Силы обороны юга Украины / Telegram Последствия российской атаки по Украине в ночь на 25 сентября 2023. Фото: Силы обороны юга Украины / Telegram Последствия российской атаки по Украине в ночь на 25 сентября 2023. Фото: Силы обороны юга Украины / Telegram

Силы и средства противовоздушной обороны сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров". По 1 "Калибру" было уничтожено над Николаевской и Кировоградской областью а подавляющее большинство – в небе над Одесской областью.

Однако захватчики попали в припортовую инфраструктуру. Морской вокзал в Одессе получил серьезные повреждения. В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, спасатели оперативно ликвидировали огонь. Кроме того, "Ониксы" разрушили зернохранилища.

Из-за падения обломков получили повреждения и загорелись складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также горела трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Из-за этого одна гражданская женщина травмирована, ей оказали медицинскую помощь.