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Держава законтрактувала чотири українські дрони-перехоплювачі на понад 3 мільярди гривень

українські дрони
Держава законтрактувала чотири українські дрони / Міноборони

Український уряд активно розвиває сектор дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти російським ударним безпілотникам. Упродовж останніх днів держава уклала ще три контракти з українськими виробниками дронів, довівши загальну кількість таких контрактів до чотирьох. Загальна вартість домовленостей перевищує 3 мільярди гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Як повідомили в уряді, держава готова закупити всю продукцію, яку вітчизняні компанії зможуть виготовити до кінця року. Контрактування перехоплювачів є пріоритетним завданням, визначеним президентом України.

Крім безпосередньої закупівлі техніки, держава залучає додаткове фінансування для виробників. Зокрема, цього тижня відбулися переговори з великими державними банками щодо надання кредитів підприємствам під державні гарантії.

Паралельно Міністерство оборони веде перемовини з міжнародними партнерами для залучення коштів на закупівлю таких дронів. Уряд вже досяг перших домовленостей про зовнішню підтримку.

Разом із цим українські фонди продовжують закупівлі перехоплювачів та інвестують у навчання екіпажів. Основний фокус – забезпечення українських військових на передовій засобами протидії іранським "шахедам" та іншим ворожим БПЛА.

Додамо, Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн і включає 11 лотів на понад 2 млрд грн та 8 лотів на понад 1,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко