Українські FPV-дрони здатні уражати об'єкти на відстані понад 40 км і стійкі до РЕБ

Українські розробники досягли нового технологічного прориву у сфері безпілотників. Дальність дії FPV-дронів на оптоволоконному керуванні перевищила 40 км. Завдяки цьому рішенню українські військові можуть ефективно уражати цілі на значній глибині, навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

У березні 2025 року дальність таких дронів становила близько 20 км. Сьогодні ці системи вже працюють на вдвічі більшій відстані. Над їх розвитком працювали інженери, військові аналітики та координаційна платформа Brave1.

Особливістю оптоволоконних FPV-дронів є передача сигналу керування не по радіоканалу, а через кабель, що повністю виключає вплив ворожих засобів РЕБ. Це забезпечує стабільний зв’язок, чітке відеозображення та точність виконання бойових завдань.

Оптоволоконні безпілотники вже зарекомендували себе як ефективне рішення на передовій, де радіозв’язок часто блокується противником. Подальший розвиток технології дозволить підвищити точність та ефективність ударів на ще більших відстанях.

Додамо, в березні компанія Vyriy Drone ("Вирій Дрон") вперше передала партію з 1000 локалізованих FPV-дронів, що були зібрані повністю з українських комплектуючих.