Розвідка Британії оцінила, як збиття вагнерівцями російського Іл-22М вплине на операції РФ в Україні

Вагнерівці під час заколоту у Росії збили російський літак Іл-22М, який відігравав ключову роль в управлінні окупаційними військами у війні проти України. Втрата одного з них матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У розвідці нагадали, що 24 червня силами ППО ПВК "Вагнер" було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М. Іл-22M є частиною щодо невеликого парку, що налічує до 12 літаків, які активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку.

Як зазначається, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

"Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції. У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією британської розвідки, у більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".