ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина, - Буданов

После попытки вооруженного мятежа в РФ ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины, поэтому у меня было хорошее настроение", - описал начальник ГУР МО собственные ощущения от новости о начале бунта Пригожина.

Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри России украинской разведке было известно давно.

"Мы не можем говорить об их серьезном влиянии на войну России против Украины, поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнер" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен", ― заявил начальник ГУР МО Украины, напомнив, что наемники Пригожина проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии государства- агрессора.

Буданов уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

По словам руководителя ГУР МО Украины, российские спецслужбы получили задачу убить Пригожина.

"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", - сказал Буданов.

Ранее Буданов сообщал, что боевики ЧВК "Вагнер" все еще находятся на юге Украины и в оккупированном Луганске, однако участия в боевых действиях они не принимают и больше не будут принимать.

Как отмечали аналитики Института изучения войны, будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует взять на себя формальный контроль над боевиками частной военной компании "Вагнер" после вооруженного мятежа и превратить ее в государственное предприятие.

Пока после неудачного мятежа в РФ продолжаются обсуждения деталей договоренностей, заключенных между учредителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.