Кремль залякує країни Африки, які співпрацюють із "вагнерівцями" – ISW

Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для для тиску на деякі країни Африки, аби ті відмовилися від співпраці з ПВК “Вагнер”, просуваючи та рекламуючи натомість підконтрольні Кремлю приватні військові компанії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Зазначається, що уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати чинні зв'язки з ПВК "Вагнер".

Повідомляється, що Міноборони Росії вже пред'явило владі Буркіна-Фасо такого роду ультиматум.

"Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями Вагнера, але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК Вагнера на користь ПВК, контрольованих Міноборони Росії", - підкреслюють аналітики.

ПВК "Вагнер" зареєстрували у Білорусі

Натомість, 4 серпня у Білорусі, де перебувають "вагнерівці" після невдалого заколоту свого ватажка Євгена Пригожина, зареєстрували ТОВ "Група "Вагнер", повідомляють ЗМІ.

Відомості про компанію "Група "Вагнер" зʼявилися в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі.

Так, у реєстрі вказано, що основним видом діяльності компанії є освітня діяльність. Власником компанії вказано громадянина РФ Максима Петрова.

Адреса реєстрації зазначено село Цель Осиповицького району, де розташований польовий табір, куди з РФ прибули найманці. Також саме за цією адресою зареєстрували ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яка належить Євгену Пригожину.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Кремль, ймовірно, перестав фінансувати бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" після спроби невдалого заколоту її ватажка Євгена Пригожина. Натомість наразі найманці можуть отримувати кошти від білоруської влади.

"Вагнерівці" в країнах Африки

Зауважимо, бунт ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним поставив під питання не лише долю російських еліт та військового командування, але й багаторічні "напрацювання" російських найманців в країнах Африки — вагомий ресурс впливу для Росії.

Помітний контингент бойовиків ПВК Вагнера присутній щонайменше в п’яти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік.

Крім того, на тому чи іншому рівні впливу і присутності імперія Пригожина діяла на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.