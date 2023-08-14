В ISW розповіли, як російські пропагандисти реагують на невдачі своєї армії під Урожайним

Деякі російські ЗМІ та популярні блогери використовують успіхи України в Урожайному (на кордоні Донецької та Запорізької областей), щоб підкреслити низький моральний дух російських військ та проблеми з командуванням на південному напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 12 серпня один із російських блогерів поскаржився, що 37-ма окрема гвардійська мотострілецька бригада армії РФ не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному та передчасно вийшла з селища 10 серпня.

Він стверджував, що окупантам не вистачає підкріплень, а особовий склад цієї бригади був напідпитку в тилу.

Також блогер жалівся, нібито весь склад 36-ї загальновійськової армії не бажає обороняти населений пункт, а оперативно-тактичне з’єднання "Каскад" із "Л/ДНР" та 40 бригада морської піхоти (Тихоокеанський флот РФ) начебто ще обороняють Урожайне.

"Ці скарги викликали численні відгуки в російському інформаційному просторі, зокрема спроби деескалації напруженості між причетними російськими формуваннями, подвоєння скарг на 37-му бригаду та 36-ту армію. А також звинувачення першого блогера, який повідомив про вихід росіян з Урожайного, у спробі підвищити репутацію інших підрозділів, що обороняються, коштом репутації 36-ї армії", – зазначають аналітики ISW.

Крім того, інший російський блогер пояснив нинішню ситуацію на фронті усуненням російським військовим командуванням генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58-ї загальновійськової армії на початку липня 2023 року.

Аналітики зауважують, що російські блогери критикували особовий склад цих підрозділів, а не на командирів. Вони припускають, що командні чистки в підрозділах армії РФ, які воюють на південному напрямку, могли призвести до того, що російських командирів середньої ланки дедалі частіше роблять винними у військових невдачах армії РФ.

Натомість Олександр Ходаковський, так званий командир батальйону "Восток", який керував обороною під Урожайним, просто послався на генерал-полковника Михайла Теплинського. Той раніше сказав, що Росія не може перемогти в обороні. А сам Ходаковський поскаржився, мовляв, РФ занадто рано витратила свої ресурси у війні, а зараз потрібно зробити паузу, щоб накопичити їх "для нової операції".

"Це вказує на визнання того, що російська еластична оборона в цій області має свої обмеження. Відомо, що Теплинський відповідає за планування оборони окупантів у районі Великої Новосілки", – констатували в ISW.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області. Контрнаступальні операції українських сил змушують російських окупантів передислокувати свої сили. На їхню думку, подальша деградація російських військ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним.