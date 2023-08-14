В ISW рассказали, как российские пропагандисты реагируют на неудачи своей армии под Урожайным

Некоторые российские СМИ и популярные блоггеры используют успехи Украины в Урожайном (на границе Донецкой и Запорожской областей), чтобы подчеркнуть низкий моральный дух российских войск и проблемы командования на южном направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 12 августа один из российских блоггеров пожаловался, что 37 отдельная гвардейская мотострелковая бригада армии РФ не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и вышла из поселка 10 августа.

Он утверждал, что оккупантам не хватает подкреплений, а личный состав этой бригады был пьян в тылу.

Также блогер жаловался, что весь состав 36-й общевойсковой армии не желает оборонять населенный пункт, а оперативно-тактическое соединение "Каскад" с "Л/ДНР" и 40 бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот РФ) вроде бы еще защищают Урожайное.

"Эти жалобы вызвали многочисленные отзывы в российском информационном пространстве, в том числе попытки деэскалации напряженности между причастными российскими формированиями, удвоение жалоб на 37-ю бригаду и 36-ю армию. А также обвинения первого блоггера, сообщившего о выходе россиян из Урожайного, в попытке повысить репутацию других обороняемых подразделений за счет репутации 36-й армии", – отмечают аналитики ISW.

Кроме того, другой российский блоггер объяснил нынешнюю ситуацию на фронте устранением российским военным командованием генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58 общевойсковой армией в начале июля 2023 года.

Аналитики отмечают, что российские блоггеры критиковали личный состав этих подразделений, а не командиров. Они предполагают, что командные чистки в воюющих на южном направлении подразделениях армии РФ могли привести к тому, что российских командиров среднего звена все чаще делают виновными в военных неудачах армии РФ.

Александр Ходаковский, так называемый командир батальона "Восток", руководивший обороной под Урожайным, просто сослался на генерал-полковника Михаила Теплинского. Он ранее сказал, что Россия не может победить в обороне. А сам Ходаковский пожаловался, мол, РФ слишком рано израсходовала свои ресурсы в войне, а сейчас нужно сделать паузу, чтобы накопить их "для новой операции".

"Это указывает на признание того, что у российской эластичной обороны в этой области есть свои ограничения. Известно, что Теплинский отвечает за планирование обороны оккупантов в районе Великой Новоселки", – констатировали в ISW.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ имеют существенные тактические успехи в западной части Запорожской области. Контрследующие операции украинских сил заставляют российских оккупантов передислоцировать свои силы. По их мнению, дальнейшая деградация обороняющихся российских войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим.