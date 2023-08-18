В армії РФ не вірять у перемогу, пропонують заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW

Командир батальйону "Восток армії країни-агресора РФ", який діє на окупованій території Донецької області, Олександр Ходаковський запропонував заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, повторивши заклик фінансиста ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Ходаковський визнав, що Росія не зможе перемогти Україну військовим шляхом у найближчій перспективі, і що російські війська навряд чи легко займуть додаткові українські міста, повторюючи заклик Пригожина, який він зробив у квітні 2023 року.

Ходоковський також заявив, що Росії, швидше за все, доведеться піти на "перемир’я", і що Росія може вступити з Україною у фазу "ні миру, ні війни". Він також припустив, що Україна буде "достатньо ослаблена в цьому стані замороженого конфлікту і що Росія зможе мати більше впливу на Україну в такій ситуації, ніж вона може зараз під час так званої "спеціальної військової операції".

Аналітики зауважують, що ще Пригожин 14 квітня запропонував, щоб Росія заморозила війну в Україні, аби створити умови для "майбутньої перемоги без переговорів". А російські джерела періодично стверджують, що Кремль нібито зацікавлений ​​в замороженні війни вздовж нинішньої лінії фронту з тих самих причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни.

Але тоді обговорення подібного наративу затихло через відносне мовчання Пригожина після повстання "вагнерівців" та арешту військового злочинця Ігоря Гіркіна, який постійно закликав Кремль чинити опір тим людям, які прагнуть заморозити війну.

Експерти припускають, що Ходаковський повторно вводить цей наратив у російський інформаційний простір від імені людей, які нібито зацікавлені в замороженні війни.

"Ходаковський командує силами, які обороняються в районі кордону Донецько-Запорізької області, і його коментарі щодо заморожування війни після звільнення українцями Урожайного 16 серпня, доводять, що останні українські просування можуть значно послабити довіру до російської оборони вздовж широкого фронту на півдні України", - підкреслюють аналітики ISW.

Вони нагадують, що раніше Ходаковський висловлював занепокоєння з приводу російської оборони в районі кордону Донецько-Запорізької області, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, великих втрат РФ, виснажених окупаційних сил і відсутності резервів. Він також закликав до оперативної паузи 13 серпня, щоб "російські сили могли накопичити ресурси для нової операції".

"Пропозиції Ходаковського по заморожуванню війни, ймовірно, пов’язані з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих українських досягнень і погіршенням оборони російських сил в Урожайному", - підсумовують аналітики.

Зауважимо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), деякі російські ЗМІ та популярні блогери використовували успіхи України в Урожайному, щоб підкреслити низький моральний дух російських військ та проблеми з командуванням на південному напрямку.

в ISW зауважували, що ЗСУ мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області. Контрнаступальні операції українських сил змушують російських окупантів передислокувати свої сили. На думку аналітиків, подальша деградація російських військ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним.