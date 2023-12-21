ЄС виплатив Україні останній транш з 18-мільярдного пакету підтримки

21 грудня Європейський Союз перерахував Україні останні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги з 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС повинен знайти вихід, щоб надалі надавати Україні фінансову підтримку, яка необхідна для відновлення і відбудови.

Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.



Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.



Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що ці останні 1,5 млрд євро допоможуть Україні протриматися до того, як ЄС затвердить нову програму на 50 млрд євро.

Нагадаємо, що перший транш з даного пакета на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

"Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро. Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначали, що перший квартал 2024 року може бути досить складним, якщо фінансування від міжнародних партнерів ще не надійде. Минулого тижня лідери ЄС погодилися розпочати переговори про членство з Україною, але вони не змогли домовитися щодо пакету в 50 мільярдів євро (54,6 мільярда доларів США) фінансової допомоги Києву через спротив Угорщини.

Проте, ЄС не надто поспішає ухвалювати нове фінансування. Європейський Союз 1 лютого проведе саміт, щоб врегулювати зміни до свого багаторічного бюджету, включаючи фінансування для України.

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