В этом году в госбюджет Украины поступило $42,6 млрд от международных партнеров

В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от партнеров 42,6 млрд долларов внешнего финансирования. Из этой суммы 27% (11,5 млрд. долларов) составляли гранты, предоставленные на безвозвратных условиях, а все кредиты были получены на льготных условиях.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

По словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, это рекордный объем внешней помощи.

Согласно сообщению, Европейский Союз обеспечил Украине наибольший объем финансовой помощи из-за масштабной макрофинансовой помощи (MFA+) на 2023 год, составившей 18 млрд евро.

Соединенные Штаты обеспечили большую поддержку, преимущественно в форме грантов через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine), выделив Украине 11 млрд долларов США.

Самыми большими донорами в 2023 году были:

Европейский Союз – 19,7 млрд долларов США (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки – 11 млрд долларов США (гранты);

Международный валютный фонд – 4,5 млрд долларов США (льготное финансирование);

Япония – 3,6 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);

Канада – 1,8 млрд долларов США (льготное финансирование);

Великобритания – 1 млрд. долларов США (гарантия);

Всемирный банк – 652 млн долларов США (льготное финансирование).

Все средства от международных партнеров направлены на приоритетные направления госбюджета, а Минфин активно сотрудничает с донорами для мониторинга целевого использования каждого доллара предоставленной финансовой помощи.

В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину 73,7 млрд долларов США.

Напомним, в последний месяц 2023 Министерство финансов Украины привлекло около $5 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, против $2,8 млрд в октябре, $3 млрд в сентябре да $4,6 млрд в августе. В июле Украина получила $5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров

Источник фото: ua.depositphotos.com