Цьогоріч до держбюджету України надійшло $42,6 млрд від міжнародних партнерів

У 2023 році до державного бюджету України надійшло від партнерів 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування. З цієї суми 27% (11,5 млрд доларів) становили гранти, надані на безповоротних умовах, а усі кредити були отримані на пільгових умовах.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченко, це рекордний обсяг зовнішньої допомоги.

Згідно з повідомленням, Європейський Союз забезпечив Україні найбільший обсяг фінансової допомоги через масштабну макрофінансову допомогу (MFA+) на 2023 рік, що становив 18 млрд євро.

Сполучені Штати забезпечили велику підтримку, переважно у формі грантів через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), виділивши Україні 11 млрд доларів США.

Найбільшими донорами у 2023 році були:

Європейський Союз – 19,7 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – 11 млрд доларів США (гранти);

Міжнародний Валютний Фонд – 4,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Японія – 3,6 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);

Канада – 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Великобританія – 1 млрд доларів США (гарантія);

Світовий банк – 652 млн доларів США (пільгове фінансування).

Зазначається, що усі кошти від міжнародних партнерів спрямовані на пріоритетні напрямки держбюджету, а Мінфін активно співпрацює з донорами для моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери направили до України 73,7 млрд доларів США.

Нагадаємо, в останній місяць 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

У листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування, проти $2,8 млрд у жовтні, $3 млрд у вересні та $4,6 млрд у серпні. У липні Україна отримала $5,3 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

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