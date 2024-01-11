Світовий банк залучив для України $1 млрд приватних інвестицій

Підрозділ приватних інвестицій Світового банку мобілізував майже 1 мільярд доларів США для відновлення приватного сектора України.

Про це пише Reuters.

Керуючий директор International Finance Corp (IFC) Махтар Діоп розповів, що приблизно 620 мільйонів доларів із коштів, залучених для України складають частину пакету на 2 мільярди доларів, оголошеного в грудні 2022 року і надходять із власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 мільйонів доларів із зовнішнього фінансування.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за тим, як розвивається політична ситуація і є певні занепокоєння. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі інвестиції, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій власний баланс", — сказав Діоп.

За його словами, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам впевненість у розгортанні ресурсів, було головним викликом, який стояв перед IFC у мобілізації додаткових коштів для свого пакету підтримки.

Діоп додав, що IFC схильна до ризику в Україні більше, ніж інші агентства з розвитку.

"Нам потрібно бути готовими... так чи інакше, буде "після", - сказав він, додавши, що конкретні плани обговорюються, але відмовився надати додаткові подробиці.

Фінансування від міжнародних партнерів

Згідно з повідомленням, за підтримки Багатостороннього агентства гарантій інвестицій Світового банку наразі IFC профінансувала на 304 мільйони доларів сільськогосподарський сектор, що підтримало імпорт та експорт зерна, а також попередньо зібраних сонячних панелей і акумуляторних батарей у партнерстві з норвезьким постачальником енергії Scatec. IFC також розглядає можливість інвестування у вітрові потужності та розподільну генерацію, але плани ще не завершені.

Додамо, що у 2023 році до державного бюджету України надійшло від партнерів 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування. З цієї суми 27% (11,5 млрд доларів) становили гранти, надані на безповоротних умовах, а усі кредити були отримані на пільгових умовах.

При цьому, в останній місяць 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

У листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування, проти $2,8 млрд у жовтні, $3 млрд у вересні та $4,6 млрд у серпні. У липні Україна отримала $5,3 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Раніше Україна отримала $ 400 мільйонів від Світового банку під гарантію Британії. Дані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

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