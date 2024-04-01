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З початку війни підприємці отримали близько 50 тис кредитів на понад 200 млрд грн
З початку повномасштабної війни українські банки видали 49 940 доступних кредитів за програмою “5-7-9%” на суму 200,1 млрд грн. При цьому 37 262 кредити на загальну суму 101,8 млрд грн були видані державними банками.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Станом на 1 квітня поточного року розподіл кредитів був наступним:
- Інвестиційні проєкти отримали фінансування у розмірі 16,07 млрд грн;
- На підтримку оборотного капіталу було спрямовано 56,52 млрд грн;
- Сільськогосподарські товаровиробники скористалися кредитами на суму 36,97 млрд грн;
- Для переробки сільськогосподарської продукції було виділено 11,56 млрд грн;
- На реалізацію антивоєнних заходів було надано 57,44 млрд грн;
- В регіонах з високим воєнним ризиком було здійснено кредитування на 8,49 млрд грн.
Загалом, за час дії програми, загальна сума виданих кредитів за програмою "5-7-9%" досягла 289,7 млрд грн, що складає 84 762 окремих кредитів. При цьому лише за минулий тиждень було видано 682 кредити на суму 2,6 млрд грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За три місяці 2024 року програмою скористалися 5 798 підприємців і отримали кредити на суму 22,8 млрд грн. З них - 11,4 млрд гривень профінансували державні банки.
У Мінфіні нагадують, що наприкінці 2023 року уряд України вніс зміни до порядків надання державної фінансової підтримки в межах програми "5-7-9%", метою яких стало розширення можливостей для підприємців отримувати державну допомогу.
Передусім, було знято обмеження щодо отримання підтримки для певних категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Крім того, у рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом Програма "5-7-9%" тепер зосереджуватиметься виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.
Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск нової програми "Доступний факторинг", яка покликана забезпечити мікро-, малий та середній бізнес необхідним оборотним капіталом.
Держава заборгувала банками мільярди гривень компенсації
У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу.
Загальна сума боргу на початку цього року досягла 7 мільярдів гривень, а оскільки сума переказаного першого траншу склала 1,6 мільярда гривень, тобто держава погасила майже 23 % боргу.
28 лютого уряд України перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі кредитування "5-7-9%", частку заборгованості за програмою компенсації відсоткових ставок у розмірі 1,6 млрд грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com