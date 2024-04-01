З початку війни підприємці отримали близько 50 тис кредитів на понад 200 млрд грн

З початку повномасштабної війни українські банки видали 49 940 доступних кредитів за програмою “5-7-9%” на суму 200,1 млрд грн. При цьому 37 262 кредити на загальну суму 101,8 млрд грн були видані державними банками.

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Про це повідомило Міністерство фінансів.

Станом на 1 квітня поточного року розподіл кредитів був наступним:

Інвестиційні проєкти отримали фінансування у розмірі 16,07 млрд грн;

На підтримку оборотного капіталу було спрямовано 56,52 млрд грн;

Сільськогосподарські товаровиробники скористалися кредитами на суму 36,97 млрд грн;

Для переробки сільськогосподарської продукції було виділено 11,56 млрд грн;

На реалізацію антивоєнних заходів було надано 57,44 млрд грн;

В регіонах з високим воєнним ризиком було здійснено кредитування на 8,49 млрд грн.

Загалом, за час дії програми, загальна сума виданих кредитів за програмою "5-7-9%" досягла 289,7 млрд грн, що складає 84 762 окремих кредитів. При цьому лише за минулий тиждень було видано 682 кредити на суму 2,6 млрд грн.

За три місяці 2024 року програмою скористалися 5 798 підприємців і отримали кредити на суму 22,8 млрд грн. З них - 11,4 млрд гривень профінансували державні банки.

У Мінфіні нагадують, що наприкінці 2023 року уряд України вніс зміни до порядків надання державної фінансової підтримки в межах програми "5-7-9%", метою яких стало розширення можливостей для підприємців отримувати державну допомогу.

Передусім, було знято обмеження щодо отримання підтримки для певних категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Крім того, у рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом Програма "5-7-9%" тепер зосереджуватиметься виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск нової програми "Доступний факторинг", яка покликана забезпечити мікро-, малий та середній бізнес необхідним оборотним капіталом.

Держава заборгувала банками мільярди гривень компенсації

У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу.

Загальна сума боргу на початку цього року досягла 7 мільярдів гривень, а оскільки сума переказаного першого траншу склала 1,6 мільярда гривень, тобто держава погасила майже 23 % боргу.

28 лютого уряд України перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі кредитування "5-7-9%", частку заборгованості за програмою компенсації відсоткових ставок у розмірі 1,6 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com