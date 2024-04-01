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Аграрии просят увеличить кредитный лимит для молочных ферм до 150 млн. грн.
Для того чтобы доля добавленной стоимости в аграрном секторе росла, аграрии предлагают увеличить кредитный лимит для молочных ферм до 150 миллионов гривен.
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет "Укринформ".
Пока кредитный лимит составляет до 90 миллионов гривен и в аграрном совете считают, что это мало для тех нужд, которые есть сегодня у агропроизводителей.
"Если мы не можем увеличить эту цифру для всех аграриев, то следует хотя бы сделать это для молочно-товарных ферм, обеспечивающих высокую добавленную стоимость", - отметил Марчук.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавляет, что на сегодняшний день подобная программа с кредитным лимитом составляет 150 миллионов гривен. существует для перерабатывающих предприятий.
“Молочнотоварные предприятия – это тоже о добавленной стоимости. Они занимаются переработкой зерновых культур, кормов, потребляемых животными, дают молоко. То есть имеем натуральный продукт, продажи которого способны усилить бюджет Украины”, - рассказал он.
Марчук подчеркнул, что молочные комплексы играют также важную роль в стимулировании переселения людей в села и сельские местности благодаря созданию новых рабочих мест.
Он отметил, что в условиях войны, цены на украинскую агропродукцию значительно ниже по сравнению с глобальными рыночными ценами, что приводит к уменьшению доходов местных производителей и единственная программа, которая способна сегодня улучшить ситуацию для производителей, - это "доступные кредиты 5-7-9 %".
Какие государственные программы поддержки доступны для фермеров
В этом году правительство расширило список программ для поддержки аграриев. В целом в 2024 году есть следующие программы поддержки сельскохозяйственных производителей:
- "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
- Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
- Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
- Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.
- Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – до 25%. Программа откроется в апреле 2024 года.
Кроме того, малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.