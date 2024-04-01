Аграрии просят увеличить кредитный лимит для молочных ферм до 150 млн. грн.

Для того чтобы доля добавленной стоимости в аграрном секторе росла, аграрии предлагают увеличить кредитный лимит для молочных ферм до 150 миллионов гривен.

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Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет "Укринформ".

Пока кредитный лимит составляет до 90 миллионов гривен и в аграрном совете считают, что это мало для тех нужд, которые есть сегодня у агропроизводителей.

"Если мы не можем увеличить эту цифру для всех аграриев, то следует хотя бы сделать это для молочно-товарных ферм, обеспечивающих высокую добавленную стоимость", - отметил Марчук.

Он добавляет, что на сегодняшний день подобная программа с кредитным лимитом составляет 150 миллионов гривен. существует для перерабатывающих предприятий.

“Молочнотоварные предприятия – это тоже о добавленной стоимости. Они занимаются переработкой зерновых культур, кормов, потребляемых животными, дают молоко. То есть имеем натуральный продукт, продажи которого способны усилить бюджет Украины”, - рассказал он.

Марчук подчеркнул, что молочные комплексы играют также важную роль в стимулировании переселения людей в села и сельские местности благодаря созданию новых рабочих мест.

Он отметил, что в условиях войны, цены на украинскую агропродукцию значительно ниже по сравнению с глобальными рыночными ценами, что приводит к уменьшению доходов местных производителей и единственная программа, которая способна сегодня улучшить ситуацию для производителей, - это "доступные кредиты 5-7-9 %".

Какие государственные программы поддержки доступны для фермеров

В этом году правительство расширило список программ для поддержки аграриев. В целом в 2024 году есть следующие программы поддержки сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством. Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – до 25%. Программа откроется в апреле 2024 года.

Кроме того, малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.