Правительство увеличило сумму гранта на развитие виноградарства

В рамках программы "еРабота" теперь можно получить до 330 тысяч гривен на закладку одного гектара виноградников. Это стало возможным благодаря внесению изменений в программу в части безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сумма грантов на высадку садов и виноградников выросла на 105 тысяч гривен за каждый гектар, при этом максимальная возможная сумма пособия составляет 10 миллионов гривен.

Шмыгаль добавил, что главным условием использования не требующих возврата грантовых средств является создание новых рабочих мест.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сегодня были внесены изменения в постановление КМУ от 21.06.2022 N 738 "Некоторые вопросы предоставления грантов бизнесу" с целью усовершенствования механизмов поддержки субъектов хозяйствования в рамках действующих грантовых программ, а именно Порядка предоставления грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства и Порядка предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

В частности, изменения разрешают финансирование проектов по высадке насаждений на индивидуальных или соседних земельных участках. Также уточнены условия отклонения заявок, не отвечающих критериям размера гранта или расположению участков.

Установлено, что гранты, утвержденные в конце предыдущего бюджетного года и не финансируемые, будут выплачены в текущем бюджетном периоде при соответствующем финансировании.

Какие условия получения гранта

Согласно данным Минагропоитики, с начала 2024 года по программе "еРабота" финансовую поддержку на развитие садов и виноградников получили 6 субъектам хозяйствования. Сумма пособия составила 16,6 млн гривен. При этом 12,6 млн гривен получили 4 хозяйства, а 4 млн грн было выделено на 2 теплицы.

С начала действия программы (1 июля 2022 года) было выплачено 721,6 млн. гривен 163 субъектам хозяйствования. В частности, 549,8 млн. гривен получили 130 хозяйств на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 171,8 млн. гривен - 33 предприятия на теплице.

В ведомстве добавили, что гранты предоставляются в объеме до 70% общей стоимости проекта, однако сумма не должна превышать 10 миллионов гривен. Предприниматель обязан обеспечить финансирование минимум 30% от стоимости проекта за счет собственных или заемных средств.

Критическим требованием является найм необходимого количества сотрудников: для садоводства это должно быть от 5 до 10 штатных работников и от 125 до 425 сезонных в зависимости от вида насаждений; для тепличных хозяйств требуется не менее 4 постоянных и 10 сезонных рабочих на гектар.